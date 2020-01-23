Елизавета II утвердила Brexit. Раскрыты детали

Елизавета II утвердила Brexit. Раскрыты детали

Королева Великобритании Елизавета II подписала утвержденное парламентом решение о выходе страны из состава Евросоюза.

Об этом сообщил лидер палаты общин Джейкоб Уильям Рис-Могг.

"Законопроект о выходе из Евросоюза получил королевское согласие и теперь является актом парламента", - заявил политик.

24 января документ должны подписать главы Совета Европы и Европейской комиссии. 29 января состоится Brexit-голосование Европарламента.

Напомним, в 2016 г. состоялся референдум о выходе Великобритании из состава Евросоюза. Его результаты ошарашили весь мир: большинство выступило за Brexit.

В результате разгоревшегося кризиса, правительство Дэвида Кэмерона подало в отставку. Кабинет министров возглавила Тереза Мэй, однако за прошедшие годы ей так и не удалось реализовать волю британцев на выход из ЕС и в 2019 г. она была вынуждена уступить свое место Борису Джонсону.