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В британской королевской семье - два развода за месяц

10:00
На королеву Великобритании в 2020 году обрушилось много испытаний - фото 1
На королеву Великобритании в 2020 году обрушилось много испытаний

Дело принца Чарльза и принцессы Дианы “продолжили” внук и племянник королевы Елизаветы II. Причем, объявили о своих разводах с разницей в шесть дней.

Первым о расторжении уз брака (напомним, что по традициям англиканской церкви они также считаются “священными”) объявил 11 февраля старший внук Елизаветы II - Питер Филлипс. Он расстался с супругой Отэм после 12 лет брака. Пара решила расстаться для сохранения дружеских отношений в интересах своих дочерей — 9-летней Саванны и 7-летней Айлы.

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42-летний Филлипс — сын принцессы Анны, единственной дочери Елизаветы II, и ее первого мужа, спортсмена Марка Филлипса. Он стал первым за 500 лет ребенком из британской королевской семьи, который был рожден в законном браке и не получил королевский титул.

В британской королевской семье - два развода за месяц - фото 196040

Сейчас Филлипс работает в сфере спортивного менеджмента и был женат на канадке Отэм Келли с 2008 года.

Британские СМИ пишут, что инициатором расставания была его жена. По другой информации, супруги несколько месяцев обсуждали грядущий развод и объявили о нем королевской семье еще в 2019 году; родственники якобы отреагировали с грустью, но с пониманием.

Далее на сцену вышел племянник королевы Елизаветы II Дэвид Армстронг-Джонс. 17 февраля он объявил о разводе со своей женой Сереной после 26 лет брака. Официальный представитель супругов заявил, что они расстаются по обоюдному согласию и просят прессу уважать их личную жизнь.

58-летний Армстронг-Джонс, который носит титул графа Сноудона, — сын принцессы Маргарет, младшей сестры Елизаветы II, и фотографа Энтони Армстронга-Джонса. Его родители развелись после 18 лет брака. Он занимается изготовлением мебели и дизайном интерьеров, в очереди на престол - 21-й по счету.

В британской королевской семье - два развода за месяц - фото 196038

Армстронг-Джонс женился на англо-ирландской артистократке Серене Стэнхоуп в 1993 году. У пары есть 20-летний сын Чарльз и 17-летняя дочь Маргарита. Почему супруги решили развестись, официально не сообщается. Daily Mail со ссылкой на друзей пары пишет, что они отдалились друг от друга и в последнее время жили раздельно.

Это первые громкие расставания среди членов британской королевской семьи за 24 года. В 1996 году развелись сразу двое сыновей королевы — Эндрю и Чарльз.

Развод принца Чарльза и Дианы Спенсер, более известной как “леди Ди”, стал одним из самых громких скандалов в современной истории британской монархии.

Разобраться в том, кто все эти люди вам поможет сериал “Корона”, рассказывающий о жизни британской монархии во времена королевы Елизаветы II . В настоящий момент вышли три сезона.

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