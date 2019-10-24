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В Англии нашли грузовик с 39 трупами граждан Китая: Жуткие подробности

15:00
Грузовик с 39 мертвыми китайцами прибыл в Англию из Бельгии - фото 1
Грузовик с 39 мертвыми китайцами прибыл в Англию из Бельгии

Днем в среду, 24 октября, Великобританию всколыхнула ужасная новость. В английском графстве Эссекс нашли грузовик с болгарскими номерами, в котором находились тела 39 мигрантов.

Жуткую находку совершили полицейские на территории промышленной зоны в индустриальном парке Waterglade в городе Грейс.

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Копы решили проверить "евробляху", а когда открыли дверь контейнера-рефрежиратора, прозрели.

На место ЧП сразу же съехались следователи и патологоанатомы, а 25-летнего ирландца-водителя Мо Робинсона тут же задержали. Молодой человек, судя по всему, мог и не догадываться о том, что везет мигрантов или занимается чем-то противозаконным. Он всю дорогу делал веселые постики в Instagram и Facebook.

В Англии нашли грузовик с 39 трупами граждан Китая: Жуткие подробности - фото 190078

Правоохранители утверждают, что мигранты изначально прибыли Бельгию 22 октября, где их запустили на грузовое судно в порту Зебрюгге. Уже на следующий день контейнер с ними зацепила машина Робинсона. Правда, в живых никого из них уже не было.

Исследовавшие рефрежиратор судмедэксперты установили, что температура внутри составляла -25° С, так что долго находиться вживых там никто не мог. Из грузовика доставали уже окоченевшие тела нелегалов.

В Англии нашли грузовик с 39 трупами граждан Китая: Жуткие подробности - фото 190077

Почему в Британию прорывались 38 взрослых китайцев и один ребенок, копы пока не знают.

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Великобритания полиция уголовное дело Китай Нелегальная миграция Новости Мир
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