В Белой Церкви в доме нашли взрывчатку, жителей эвакуировали

Кило тротила спрятал в подвале бывший житель дома

Днем в четверг, 13 февраля, жильцы одного из многоэтажных домов в Белой Церкви обнаружили в подвале сверток с надписью "тротил". Сразу после этого они вызвали полицию.

Реакция соответствующих структур на сообщение о взрывчатке в жилом доме не была затянутой. На место ЧП сразу же прибыли копы, медики "скорой", сотрудники горгаза и спасатели.

Бойцы ГСЧС провели эвакуацию почти 200 жителей из 70 квартир, а копы оцепили дом и отправили в подвал взрывотехников. Как оказалось, в свертке находился килограмм тротила.

Помощь врачей, к счастью, никому не понадобилась.

Как утверждает мэр города, инцидент произошел в доме на Александрийском бульваре, 173. После того, как специалисты поняли, что в свертке действительно находится тротил, взрывчатку быстро изъяли и вывезли.

“Сейчас жители дома вернулись в свои квартиры, домовые коммуникации и сети функционируют в штатном режиме”, – отметил глава города Геннадий Дикий.

По данным следователей, тротил в подвале спрятал один из бывших жильцов, который уже умер. Поэтому привлечь к ответственности полицейские никого уже не смогут. Уголовное дело, открытое по факту незаконного хранения тротила, будет закрыто весьма быстро.