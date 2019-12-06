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В Бахмуте скончался волонтер, которого избили за проукраинскую позицию

16:00
36-летнего волонтера убили из-за украинского языка - фото 1
36-летнего волонтера убили из-за украинского языка

Утром в пятницу, 6 декабря, в больнице Лимана Донецкой области умер волонтер Артем Мирошниченко, на которого неделю назад напали оголтелые малолетки. После жесточайшего избиения активист находился в коме и не выходил из нее.

О смерти патриота сообщила на своей странице в Facebook руководитель общественной организации ZMINA. Центр прав людини Татьяна Печончик.

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"Умер активист и волонтер из Бахмута Артем Мирошниченко, на которого было совершено нападение вечером 29 ноября. Об этом сообщает брат Артема Сергей Мирошниченко. Все это время Артем находился в коме", - отметила соратница погибшего.

По данным полиции, нападавших на волонтера группы "Бахмут Український" было двое. Один из них оказался ранее несудимым 16-летним подростком. Второй, на год старший, в прошлом году получил судимость за ограбление.

Как утверждают копы, непосредственным убийцей Мирошниченко стал младший преступник. Он избил молодого человека и бросил его головой о плиту. Второй просто наблюдал за происходящим. Оба злоумышленника были задержаны, но виновника в итоге отпустили под домашний арест.

В суде он пояснял, что избил Мирошниченко, потому что занимался боксом и единоборствами и хотел "проверить свои навыки борьбы".

В то же время свидетели говорят, что на самом деле к происшествию привело то, что волонтер ответил на вопрос пьяных подростков на украинском языке.

Даже на заседании суда по избранию меры пресечения на замечание активистов, что хотя бы в суде он должен говорить на государственном языке, убийца отвечал, что не понимает украинский язык. Его же адвокат апеллировал к тому, что "в нашем регионе все говорят на русском".

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Донецкая область война на Донбассе волонтеры избиение Нападения на активистов Новости
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