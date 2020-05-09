В Антарктиде украинец покончил с собой: Раскрыты детали

В Антарктиде украинец покончил с собой: Раскрыты детали

В пятницу, 8 мая, на антарктической станции "Академик Вернадский" покончил с собой участник украинский экспедиции Василий Омелянович.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на Национальный антарктический центр.

"Все мы знали Василия как очень спокойного, взвешеннего и доброго человека, настоящего профессионала. Это была уже пятая его экспедиция на станцию ​​"Академик Вернадский". Сейчас мы выясняем все обстоятельства смерти, предварительно известно, что он покончил с собой из-за личных проблем. К сожалению, все мы живые люди, и никто заранее не знает, что для кого станет последней каплей или "соломинкой, которая сломала спину". Решается вопрос доставки тела в Украину. Обязанности повара на станции пока поочередно будут выполнять все другие участники экспедиции", - сообщил глава Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Для справки

Василий Омелянович (1985-2020) жил в городе Малине Житомирской области. Начиная со своей первой зимовки (2011 год, 16-УАЭ), снова и снова возвращался в Антарктиду (участник 18-й, 20-й и 23-й УАЭ). Пятая экспедиция стала для него последней.

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