В Афганистане разбился самолет. На борту находились десятки человек - СМИ

В Афганистане разбился самолет. На борту находились десятки человек - СМИ

В понедельник, 27 января, самолет афганских авиалиний потерпел крушение в провинции Газни. На борту находилось до 83 человек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ariana News.

По предварительной информации, лайнер направлялся из города Герат в Кабул. О причинах авиакатастрофы пока ничего не сообщается.

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Напомним, 8 января 2020 г. в Иране потерпел крушение украинский самолет компании "МАУ" со 176 людьми на борту, следовавший рейсом "Тегеран-Киев". В результате авиакатастрофы погибли граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3) и Великобритании (3). Подробности читайте по ссылке.