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В Афганистане подстрелили вертолет, пострадали украинцы – ФОТО

20:55
В Афганистане подстрелили вертолет, пострадали украинцы – ФОТО - фото 1
В Афганистане подстрелили вертолет, пострадали украинцы – ФОТО

В Афганистане подбили молдавский вертолет.

Русский истребитель шмякнулся об землю. Как так получилось?

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на молдавский канал TV8.

В результате инцидента, летательное средство получило небольшие повреждения, а два украинских пилота ранения. Позже их подобрал другой вертолет.

На данный момент состояние экипажа удовлетворительно. Как уточняют источники, летательное средство выполняло гуманитарную миссию. Попадание ракетой произошло, когда оно находилось на земле, что, вероятно, и спасло жизни украинцев.

Отметим, что в Афганистане уже много лет наблюдается нестабильная политическая обстановка. В ближайшем времени она будет лишь усугубляться в связи с выводом американских войск, которые пребывали в этой стране с 2001 г.

Напомним, в РФ загорелся крейсер "Кузнецов", есть пострадавшие.

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вертолет Афганистан Новости Мир
Европейская правда
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