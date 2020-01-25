В Афганистане подстрелили вертолет, пострадали украинцы – ФОТО

В Афганистане подстрелили вертолет, пострадали украинцы – ФОТО

В Афганистане подбили молдавский вертолет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на молдавский канал TV8.

В результате инцидента, летательное средство получило небольшие повреждения, а два украинских пилота ранения. Позже их подобрал другой вертолет.

На данный момент состояние экипажа удовлетворительно. Как уточняют источники, летательное средство выполняло гуманитарную миссию. Попадание ракетой произошло, когда оно находилось на земле, что, вероятно, и спасло жизни украинцев.

Отметим, что в Афганистане уже много лет наблюдается нестабильная политическая обстановка. В ближайшем времени она будет лишь усугубляться в связи с выводом американских войск, которые пребывали в этой стране с 2001 г.

Напомним, в РФ загорелся крейсер "Кузнецов", есть пострадавшие.