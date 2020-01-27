В Афганистане опровергли крушение самолета с десятками пассажиров: ОБНОВЛЕННО

В Афганистане опровергли крушение самолета

Афганские авиалинии опровергли информацию о крушении пассажирского самолета с десятками людей на борту.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ariana News.

По данным СМИ, и.о. главы компании Ariana Afghan Airlines Мирваз Мирзаквал "опроверг информацию, что самолет компании потерпел катастрофу в провинции Газни" (район, подконтрольный Талибану).

Отметим, что ранее те же источники сообщали о крушении лайнера афганских авиалиний в провинции Газни. На его борту якобы находилось до 83 человек.

ОБНОВЛЕННО

По уточненным данным, на борту пассажирского самолета находились 110 человек. Лайнер, по предварительной информации, направлялся из города Герат в Кабул. По другим данным, самолет совершал рейс из Герата в индийский город Нью-Дели.

Напомним, 8 января 2020 г. в Иране потерпел крушение украинский самолет компании "МАУ" со 176 людьми на борту, следовавший рейсом "Тегеран-Киев". В результате авиакатастрофы погибли граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3) и Великобритании (3). Подробности читайте по ссылке.