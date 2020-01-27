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В Афганистане опровергли крушение самолета с десятками пассажиров: ОБНОВЛЕННО

12:53
В Афганистане опровергли крушение самолета - фото 1
В Афганистане опровергли крушение самолета

Афганские авиалинии опровергли информацию о крушении пассажирского самолета с десятками людей на борту.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ariana News.

По данным СМИ, и.о. главы компании Ariana Afghan Airlines Мирваз Мирзаквал "опроверг информацию, что самолет компании потерпел катастрофу в провинции Газни" (район, подконтрольный Талибану).

Отметим, что ранее те же источники сообщали о крушении лайнера афганских авиалиний в провинции Газни. На его борту якобы находилось до 83 человек.

ОБНОВЛЕННО

По уточненным данным, на борту пассажирского самолета находились 110 человек. Лайнер, по предварительной информации, направлялся из города Герат в Кабул. По другим данным, самолет совершал рейс из Герата в индийский город Нью-Дели.

Напомним, 8 января 2020 г. в Иране потерпел крушение украинский самолет компании "МАУ" со 176 людьми на борту, следовавший рейсом "Тегеран-Киев". В результате авиакатастрофы погибли граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3) и Великобритании (3). Подробности читайте по ссылке.

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Афганистан самолет Новости Мир
ТАСС
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