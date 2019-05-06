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В пожаре на самолете Sukhoi Superjet 100 погиб 41 человек

06 мая, 00:41
Пожар самолета Аэрофлота забрал 41 жизнь - фото 1
Пожар самолета Аэрофлота забрал 41 жизнь

Шокирующие новости пришли из Москвы, где вчера произошла аварийная посадка пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100.

Если ранее сообщалось о 13 жертвах, то по последним данным - в пожаре на борту самолета погиб 41 человек (40 пассажиров и 1 член экипажа). 38 человек выжили, включая 4 членов экипажа.

В аэропорту Москвы из-за ошибки пилотов и снобизма погибли люди

Единственный погибший член экипажа - бортпроводник Максим Моисеев. Он до самого последнего не покидал салон, пытаясь вытащить людей из задней части самолета. Максим выводил пассажиров, пока сам не потерял сознание и задохнулся газом.

Такие данные озвучили в следственным комитете РФ.

Видео из горящего самолета:

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала, что среди выживших в аварии шестеро госпитализированы, из них пятеро в тяжелом состоянии. В основном у пострадавших ожоги тела и дыхательных путей.

Рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск аварийно сел в Шереметьево в 18:30. При посадке самолет загорелся. По предварительным данным - из-за ошибки пилотов.

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Авиакатастрофа Авария Sukhoi Superjet 100 Новости Россия
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