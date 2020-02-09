В аэропортах Одессы и Киева подделывали документы о ремонте самолетов (ФОТО)

СБУ вскрыла коррупционную схему, игравшую с жизнями людей

Сотрудники СБУ разоблачили вопиющую махинацию работников одной из авиакомпаний Украины, которые просто забивали на необходимость починки или замены деталей в лайнерах, но по документам все работы по их обслуживанию "проводили".

Во вторник, 8 февраля, в СБУ заявили о том, что мошенники отправляли самолеты с поломанными деталями на рейсы в международных аэропортах "Одесса" и "Киев".

"Украинская авиакомпания нарушила действующее законодательство, сфальсифицировав документацию по проведению ремонтных работ самолетов, которые находились в неисправном состоянии, - отметили в службе. - Чиновника, авиапредприятия, который отвечает за техническое обслуживание этих самолетов обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 366 УК Украины - "Служебный подлог".

Злоумышленнику грозит всего лишь ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на то же время, хотя последствия от его деяний вполне могли бы стать фатальными для десятков людей.

Что сподвигло авиакомпанию экономить на ремонтах, рискуя собственной репутацией и безопасностью экипажа и пассажиров, неизвестно.

Как утверждают в СБУ, по запросу правоохранителей самолеты фирмы лишили сертификатов летной годности, а самой зашкварившейся компании отмунили разрешение на выполнение пассажирских перевозок.