Владимир Зеленский Крушение рейса Тегеран-Киев Коронавирус из Китая война на Донбассе

В аэропортах Одессы и Киева подделывали документы о ремонте самолетов (ФОТО)

10:00
СБУ вскрыла коррупционную схему, игравшую с жизнями людей - фото 1
СБУ вскрыла коррупционную схему, игравшую с жизнями людей

Сотрудники СБУ разоблачили вопиющую махинацию работников одной из авиакомпаний Украины, которые просто забивали на необходимость починки или замены деталей в лайнерах, но по документам все работы по их обслуживанию "проводили".

Во вторник, 8 февраля, в СБУ заявили о том, что мошенники отправляли самолеты с поломанными деталями на рейсы в международных аэропортах "Одесса" и "Киев".

Записи Гончарука слили с техники "Грошей" – Зеленский

"Украинская авиакомпания нарушила действующее законодательство, сфальсифицировав документацию по проведению ремонтных работ самолетов, которые находились в неисправном состоянии, - отметили в службе. - Чиновника, авиапредприятия, который отвечает за техническое обслуживание этих самолетов обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 366 УК Украины - "Служебный подлог".

В аэропортах Одессы и Киева подделывали документы о ремонте самолетов (ФОТО) - фото 195582

Злоумышленнику грозит всего лишь ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на то же время, хотя последствия от его деяний вполне могли бы стать фатальными для десятков людей.

В аэропортах Одессы и Киева подделывали документы о ремонте самолетов (ФОТО) - фото 195583

Что сподвигло авиакомпанию экономить на ремонтах, рискуя собственной репутацией и безопасностью экипажа и пассажиров, неизвестно.

В аэропортах Одессы и Киева подделывали документы о ремонте самолетов (ФОТО) - фото 195584

Как утверждают в СБУ, по запросу правоохранителей самолеты фирмы лишили сертификатов летной годности, а самой зашкварившейся компании отмунили разрешение на выполнение пассажирских перевозок.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
СБУ самолет авиакомпания Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Экс-беркутовцы вернулись в Украину и обратились к Зеленскому - ФОТО - фото 1
Экс-беркутовцы вернулись в Украину и обратились к Зеленскому - ФОТО
Вчера, 16:19
Сытника в отставку: в Раду внесли постановление - фото 1
Сытника в отставку: в Раду внесли постановление
Вчера, 13:30
В Мукачево расстреляли приближенного к экс-надрепу Ланьо - фото 1
В Мукачево неизвестный киллер из автомата расстрелял приближенного к контрабандисту Ланьо
07 февраля, 15:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
1917 - стоит ли смотреть фильм. Ответ в статье - фото 1
Военная драма 1917: Жуткий Ад одним кадром
03 февраля, 22:00
Викинги - 6 сезон - кто кого сыграл - фото 1
Викинги: Все звезды 6 сезона и Данила Козловский
31 января, 20:00
Баку там'ятає - фото 1
Режисери смерті. Хто створив умови для Чорного січня в Азербайджані
20 января, 11:35