Полицейскому прострелили ногу в Житомире: объявлен план "Сирена"
Полицейскому прострелили ногу в Житомире: объявлен план "Сирена"
В понедельник, 9 сентября, в Житомире неизвестные напали на инкассаторов и ранили одного из них. В городе объявлен план "Сирена".
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.
Инцидент произошел около 10 утра. По данным источника, нападение на полицейских физической охраны УПО совершено во время перемещения денег из магазина в спецавтомобиль.
Один из правоохранителей пострадал: ему прострелили ногу. Преступники сели в машину и скрылись в неизвестном направлении.
В Житомирской области объявлен оперативный планы "Сирена". На месте ЧП работают следователи.
Напомним, нацгвардеец прострелил себе голову в суде.
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