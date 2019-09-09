Полицейскому прострелили ногу в Житомире: объявлен план "Сирена"

Полицейскому прострелили ногу в Житомире: объявлен план "Сирена"

В понедельник, 9 сентября, в Житомире неизвестные напали на инкассаторов и ранили одного из них. В городе объявлен план "Сирена".

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Инцидент произошел около 10 утра. По данным источника, нападение на полицейских физической охраны УПО совершено во время перемещения денег из магазина в спецавтомобиль.

Один из правоохранителей пострадал: ему прострелили ногу. Преступники сели в машину и скрылись в неизвестном направлении.

В Житомирской области объявлен оперативный планы "Сирена". На месте ЧП работают следователи.

Напомним, нацгвардеец прострелил себе голову в суде.