Владимир Зеленский Владимир Цемах Олег Сенцов война на Донбассе

Полицейскому прострелили ногу в Житомире: объявлен план "Сирена"

16:30
Полицейскому прострелили ногу в Житомире: объявлен план "Сирена" - фото 1
Полицейскому прострелили ногу в Житомире: объявлен план "Сирена"

В понедельник, 9 сентября, в Житомире неизвестные напали на инкассаторов и ранили одного из них. В городе объявлен план "Сирена".

Всадили нож в грудь: полицейский неудачно зашел в метро

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Инцидент произошел около 10 утра. По данным источника, нападение на полицейских физической охраны УПО совершено во время перемещения денег из магазина в спецавтомобиль.

Полицейскому прострелили ногу в Житомире: объявлен план 'Сирена' - фото 187375

Один из правоохранителей пострадал: ему прострелили ногу. Преступники сели в машину и скрылись в неизвестном направлении.

Полицейскому прострелили ногу в Житомире: объявлен план 'Сирена' - фото 187374

В Житомирской области объявлен оперативный планы "Сирена". На месте ЧП работают следователи.

Напомним, нацгвардеец прострелил себе голову в суде.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Житомир полиция инкассаторы Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
"Манипулятор!": Кличко обозвал Богдана и оправдался - фото 1
"Манипулятор!": Кличко обозвал Богдана и оправдался
13:30
Сенцову и Кольченко дали жилье. Но есть нюанс - фото 1
Сенцову и Кольченко дали жилье. Но есть нюанс
08:51
Аваков на грани отставки - фото 1
Аваков уже бунтует против Зеленского
Вчера, 21:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Пеннивайз живее всех живых - фото 1
Оно 2: Ваш любимый Клоун вернулся
Вчера, 16:30
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Список участников и кто покинул шоу
Вчера, 12:55
Список главных сериалов 2019 года - фото 1
Что смотреть: Самые ожидаемые сериалы 2019 года
19 августа, 14:45
Загрузка...