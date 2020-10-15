Ужесточение требований по потребительским кредитам в Украине

В Украине наблюдается рост просрочки по выданным потребительским кредитам. В связи с этим, НБУ приняло решение ужесточить требования и увеличить вес риска со 100% до 150%.

Сегодня на каждые 100 грн займа обеспечение составляет одну гривну, а после вступления в силу изменений этот показатель будет 1,5 грн.

Также будут использоваться не депозиты клиентов, а собственные средства банков. Это приведет к более тщательным проверкам потенциальных заемщиков. Эти изменения вступят в силу во втором полугодии 2021 года. Стоит заметить, что это не повлияет на увеличение процентной ставки по потребительским кредитам из-за высокой конкуренции между кредитными компаниями.

Опыт европейских стран

Ужесточение требований на рынке потребительских кредитов наблюдается и в европейских странах. Как сообщают аналитики финансового ресурса Credit-10 Украина, уже в 2019-2020 годах внесли изменения в закон о потребительском кредитовании скандинавские страны (Норвегия, Швеция, Финляндия и Дания).

Причем в этих странах требования более жесткие. Одной из первых стала Норвегия, власти которой запретили кредитным компаниям указывать в рекламе займов о «низкой процентной ставке» и «легкости получения кредита».

Раньше микрофинансовые организации указывали в рекламе только дневную процентную ставку. Теперь они должны сообщать о годовом ее размере. Это позволит потенциальным заемщикам оценить реальную переплату по кредиту, и возможно, отказаться от идеи его оформления.

Например, дневная ставка составляет 1,4%, а за год это уже 511%. В соответствии с изменениями срок кредитования не может превышать пяти лет. Как сообщает ресурс Credit-10, в Швеции требования еще жестче. Так, кроме ограничений по рекламе, запретили следующее:

проведение розыгрышей призов и акций для клиентов;

размещать на сайте онлайн форму для подачи заявки на видном месте;

предварительное подтверждение заявки в рассылках на телефон и электронную почту.

Кредитные организации должны размещать на видном месте подробные условия для получения займа: реальный размер процентной ставки и возможные риски для заемщиков, выделяя их ярким цветом.

В Дании ограничили размер годовой процентной ставки, и теперь она не может превышать 35%. Кредитные компании, которые выдают займы по ставке свыше 25%, не имеют права рекламировать свои продукты. Запрещается реклама потребительских кредитов и азартных игр в одном блоке. В Финляндии годовая процентная ставка и вовсе составляет 10%.

Информация предоставлена финансово-аналитическим ресурсом Credit-10, который специализируется на изучении и анализе таких продуктов, как кредиты в Украине, дебетовые и кредитные карты, микрозаймы, выдаваемые кредиторами в разных странах мира.