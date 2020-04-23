СБУ обязали расследовать госизмену Кучмы и Ермака

Ермак станет фигурантом еще одного уголовного дела

В четверг, 23 апреля, Шевченковский районный суд Киева согласился с жалобой нардепа от "Европейской солидарности" Владимира Вятровича. Документ касался бездействия Службы безопасности в ответ на жалобу нардепа о совершении приближенного к Зеленскому Андрея Ермака государственной измены.

Действовал глава Офиса президента, как указывает Вятрович, совместно с представителем Украины в трехсторонней контактной группе Леонидом Кучмой.

Речь идет о подписании экс-главой государства в рамках работы в переговорном процессе в Минске документа, который признает субъектность оккупированных территорий.

"Суд удовлетворил мою жалобу относительно бездеятельности СБУ и обязал Службу не позднее чем за 24 часа внести в Единый реестр досудебных расследований сведения изложены в моем обращении и начать расследование возможной государственной измены Ермаком и Кучмой. СБУ - готово, ГБР - приготовиться в понедельник" , - отметил Вятрович на своей странице в Facebook.

Согласно документу, который выложил нардеп, следователи СБ обязаны заняться преступлениями друга их главы и приближенного к Зеленскому руководителя Офиса президента. А не реагировали в спецслужбе на заявления Вятровича с 13 марта.

Так, 11 марта в ТКГ было зафиксировано соглашение о создании некоего органа, который подразумевает субъектность оккупированных территорий, а не причастность их к Украине. РФ же в нем наделена статусом гаранта наблюдателя наравне с ОБСЕ, Францией и Россией.

Окончатально же решение группы о создании Консультативного совета должно было быть подписано 25 марта, но капитуляцию приостановила пандемия коронавируса.