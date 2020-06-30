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Уволенная из-за секс-скандала чиновница с полуголой грудью объявила о походе в политику

19:00
Клитина объявила о создании новой партии - фото 1
Клитина объявила о создании новой партии

В понедельник, 30 июня, бывшая заместительница министра инфраструктуры Владислава Криклия Александра Клитина залила к себе в YouTube чрезвычайно странное видео.

На записи, которую сегодня опубликовала участница секс-скандала, она предстала перед пользователями в красном купальнике, который явно не соответствовал тематике обращения, зато привлек внимание к ее внушительному бюсту. Судя по всему, именно на это и был сделан акцент сэкс-чиновницей.

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Кроме того, Александра Клитина записывала видос на фоне леса с каким-то бетонными блоками, что создавало впечатление не запланированного объявления о походе в политику и намерениях экс-чиновницы бороться с коррупцией, а какого-то пранка.

Ну, и нельзя не упомянуть о том, что бывшая заместительница Криклия, судя по всему, просто читала написанный для нее текст, причем, возможно, в первый раз. Поскольку при озвучивании обращения ее постоянно пробивало на "ха-ха". Онеа запиналась в лучших традициях Добкина и все своим видом показывала, что "текст немного по-дебильному написан".

Сама же речь Клитиной была полна сексизма и наигранной ненависти к мужчинам из действующей власти, которых она называла "идиотами в штанах".

"Я создаю свою партию "Украина против коррупции", чтоб разобраться наконец-то с этими политическими проститутами. Они думают, если у них в штанах что-то есть, то этого достаточно для успеха, и можно оскорблять женщин. Но женщины в сто раз умнее и честнее, чем вы", - заявила Клитина.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий уволил Александру Клитину после публикации ее переписки с пранкером "Джокером", а также после записей разговора нардепов от "Слуги народа", свидетельствующих о том, что место экс-замминистра получила свою должность через постель.

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Владислав Криклий Коррупция Зашквары Новости Александра Клитина
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