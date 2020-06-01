Новым министром культуры станет бывший босс "Плюсов"

Александр Ткаченко оценивает фронт работ

Несколько недель назад президент Зеленский констатировал кадровый голод в стране и особо сожалел, что нет достойных кандидатов на пост министра культуры. Сегодня, похоже, президенту станет попроще, ведь кандидат нашелся.

Им станет народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Ткаченко. О чем сообщил его однопартиец Александр Качура.

По словам нардепа, фракция "Слуг" в парламенте практически единогласно поддержало кандидатуру Ткаченко и теперь она будет вынесена на голосование в Раде, однако то уже будет формальностью.

Отметим, что Александр Ткаченко - бывший многолетний управляющий медиаиперии Игоря Коломойского и ее жемчужина - канала "1+1". Именно на этом канале выходит "Вечерний квартал" и другие шоу и сериалы от бывшей команды Зеленского. Здесь же выходили "Сваты", Кухня" и прочие русские или почти русские телепродукты.

После избрания в парламент он пребывал в анабиозе, изредка подавая голос о своем возможном участии в гонке за пост мэра Киева, однако его персона была быстро оттеснена другими желающими, а сам Ткаченко "был потушен" серией антикоррупционных расследований.

Тем не менее, в мае он запустил свой телеграм-канал (сейчас без этого никак), где рефлексировал на тему украинской политики и лениво "пинал" мэра Киева Виталия Кличко.

Отметим, что после изгания с поста министра культуры (и спорта) Владимира Бородянского его место долго пустовало, однако теперь, похоже, замена бывшему боссу СТБ нашлась. Также добавим, что сам Ткаченко пока свое назначение никак не комментировал.