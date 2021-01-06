Утонул вместе с одноклассницей: В ДТП под Днепром погиб сын Корбана

Фото с места ДТП / Dетектив-Info

По информации ряда СМИ, в ночь на 6 января 2020 в Днепропетровской области погиб 16-летний сын влиятельного местного бизнесмена Геннадия Корбана.

Согласно информации полиции, В Днепропетровской неподалёку от села Новоалександровка погибли 2 подростка.

"Вчера вечером полицейские обнаружили багги и тела двух подростков в реке Мокрая Сура", - говорится в сообщении. Назначены экспертизы для установления всех обстоятельств трагедии.

Полиция не называет их имен, однако известно, что это 16-летний сын Корбана Лев и его одноклассница, сообщает Dетектив-Info. Издание также опубликовало фото перевернутой багги.

Фото с места ДТП

"Днепр оперативный" со ссылкой на собственные источники и без упоминания имен сообщает, что 5 января недалеко от Днепра 16-летние парень с девушкой катались на квадроцикле и упали в реку Мокрая Сура. После долгого отсутствия детей мать девушки вызвала полицию. Полиция достаточно быстро обнаружила место трагедии, далее подключились спасатели, однако спасать уже было некого.

Видео смерельного ДТП с сыном Корбана:

Предварительно подростки хотели заехать на мостик, но не справились с управлением и упали в реку. Багги перевернулась и дети утонули, несмотря на небольшую глубину. Они были пристегнуты и не смогли выбраться.