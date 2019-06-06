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Усика лишили чемпионского пояса WBO

Вчера, 23:00
Усик лишился второго пояса - фото 1
Усик лишился второго пояса

Украинский боксер, бывший абсолютным чемпионом мира больше года, лишился уже второго пояса. В среду, 5 июня, руководство Всемирной боксерской организации объявило о переходе титула чемпиона в крузервейте.

Новым владельцем пояса WBO в тяжелом весе стал Кшиштоф Гловацкий, у которого Александр Усик и отобрал чемпионство в 2016-м году.

Впрочем, судя по нынешней форме поляка, вряд ли он сумеет удержать титул 15 июня.

Отобрали же пояс у Усика из-за его перехода в супертяжелый вес:

"Поскольку чемпион WBO Александр Усик переходит в следующую весовую категорию, временный чемпион Кшиштоф Гловацкий становится новым чемпионом организации", – заявил президент WBO Франсиско Валкарсель.

Таким образом, во втором сезона WBSS в полуфинале между Гловацким и другим побежденным Усиком боксером Майрисом Бриедисом на кону будет стоять сразу два пояса - WBC и WBO.

У Усика остались пояса WBA и IBF, но и от них чемпион может отказаться. В принципе, удерживать титулы, но не проводить при этом их защиту, ему не удастся. А прыгать по весовым категориям для попытки усидеть на двух стульях нет никакого смысла.

Кроме того, в крузервейте Усик однозначно стал лучшим, а вот в супертяжах ему придется действительно тяжело. Правда, дата дебюта украинца в новой для него весовой категории пока неизвестна - он перенес поединок из-за травмы.

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Александр Усик бокс чемпион Спорт Новости Украина
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