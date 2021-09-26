Усик сенсаційно розгромив Джошуа та взяв 3 пояси чемпіона світу

Усик - чемпіон

Сенсацією завершився бій у Лондоні між українцем Олександром Усиком та чемпіоном світу за 3 версіями у важкій вазі Ентоні Джошуа.

Усик з самого початку шокував фаворита - підняв темп та почав засипати ударами.

У Джошуа не було варіантів - українець читав британця як відкриту книгу.

Бій тривав всі 12 раундів й вони пройшли за домінування українця. Чемпіон навіть не спромігся на фінальний штурм. Ба більше - Усик мав всі шанси нокаутувати суперника, але британця врятував гонг.

Українець переграв чемпіона тактично й не дозволив тому використати свої козирі - антропометрію, силу та ударну міць. Усик став для Джошуа ребусом, який той не зміг розгадати, натомість сам отримав добрячого прочухана у себе ж на батьківщині.

Судді одностайно віддали перемогу за підсумками 12 раундів Усику.

Таким чином, українець сенсаційно, але абсолютно по ділу переміг Джошуа та забрав собі три пояси чемпіона світу у важкій вазі - WBA, WBO та IBF. Бонусом став пояс IBO.

У контракті на бій прописано варіант реваншу: але Джошуа варто хоча б якийсь план мати на наступний поєдинок, інакше виходити на бій проти українця просто нема сенсу.