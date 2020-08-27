Усик позаигрывал с Кернесом и снова показал себя "всеядным"

Усик готов агитировать за кого угодно из пророссийских деятелей

Не так давно перешедший в супертяжелый дивизион звездный спортсмен Александр Усик не перестает демонстрировать свою пророссийскую позицию и поддерживать ватных лидеров. На сей раз с ролью безмолвного пропагандиста он отправился на родину своего друга Александра Гвоздика.

По официальной версии, Усика пригласили в Харьков в качестве почетного гостя Международной матчевой встречи между сборными боксеров Украины, Армении и Болгарии до 18 лет.

Фактически же поездку спортсмена на родину Гвоздика можно назвать еще и политической. Поскольку он, как и на прошлых выборах, постарался показать свою поддержку Геннадия Кернеса. И хотя бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте никакого отношения к Харькову не имеет, агитировать за ватоголового мэра ему не западло бог не запрещает.

Для встречи и фоточки с городским головой, который не собирается отдавать власть не смотря ни на что, Усик специально выделил время.

При этом из уст боксера звучали пафосные фразы о том, что "Харьков - лучший город страны", а он любит туда приезжать" благодаря стремлению мэра развивать и популяризировать спорт среди харьковчан".

Напомним, в прошлом году Усик и Гвоздик фоткались и записывали видосики в поддержку самовыдвиженца по 180 округу Вадима Воскобойникова. Последний пытался заверить всех, что идет на выборы от "слуг народа", но на самом деле был феерически далеко послан Зе командой, хотя очень помогал Зеленскому стать президентом.