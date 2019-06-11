Промоутер Усика назвал соперника украинца в первом бою в супертяжах

Усик выйдет на бой против Карлоса Такама

Потерявший без защиты уже три чемпионских пояса легендарный украинский боксер наконец-то дебютирует в супертяжелом весе в сентябре. И хотя точная дата боя еще неизвестна, с соперником промоутеры Усика уже определились.

Управляющий директор компании Matchroom Sport Эдди Хирн, лично занимающийся продвижением непобедимого Александра Усика, назвал первого соперника украинца в супертяжах.

Как и ожидалось, на ринг против украинца выйдет камерунец Карлос Такам.

Противник Усика, надо сказать, совсем не самый слабый, но абсолютно проходной. 38-летний боксер завоевал 36 побед в 42 боях. 28 поединков он заканчивал досрочно.

Тем не менее, Такам звезд с неба не хватал. Наивысшим достижением в его карьере было лишь претендентство на чемпионский пояс в 2017-м.

Усик же в плане своей профессиональной карьеры считается куда более титулованным и опытным. Ему приходилось побеждать именитых боксеров. Правда, в крузервейте. Камерунец же все поединки с более-менее сильными соперниками стабильно проваливал. Поветкин, Джошуа и Чисора отправляли его на настил ринга.

В общем, украинский боксер будет однозначным фаворитом боя, не смотря на дебют в новом для себя весе.

К слову, еще до достижения договоренностей о битве Такама с Усиком, украинцу прочили провести первый бой против Александра Поветкина. Тем не менее, промоутеры россиянина побоялись выпускать против обладающего хорошим ударом и блестящей техникой своего "мешка" в надежде продать последний бой русского в карьере подороже.

И уж точно в ближайшее время Усик потеряет последний чемпионский титул в полутяжах. В принципе, удерживать пояса, но не проводить при этом их защиту, ему не удастся. А прыгать по весовым категориям для попытки усидеть на двух стульях нет никакого смысла.

Кроме того, в крузервейте Усик однозначно стал лучшим, а вот в супертяжах ему придется действительно тяжело. Правда, дата дебюта украинца в новой для него весовой категории пока неизвестна - он перенес поединок из-за травмы