Усик может стать чемпионом мира в супертяжах без боя

Усик может получить пояс WBO без встречи с его обладателем

Бой с Дереком Чисорой или Джозефом Паркером может стать первой защитой титула для украинского боксера в том случае, если Энтони Джошуа отдаст ему пояс версии WBO.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн хочет заставить вернувшего себе пояса Энтони Джошуа поделиться поясом с еще одним своим подопечным Александром Усиком.

Как утверждают источники издания World Boxing News, Джошуа намерен добровольно передать украинскому спортсмену титул чемпиона перед его встречей с Дереком Чисорой или Джозефом Паркером.

Судя по всему, Хирн хочет перестраховаться в случае поражения англичанина в бою с чемпионом WBC, который определится после встречи Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри.

Что же касается Усика, то его бой с Джошуа в ближайшее время выглядит совсем уж эфемерным, поскольку промоутеру совсем не выгодно сводить в поединке начинающего супертяжа с мировой звездой этого дивизиона. В таком случае Хирну будет крайне тяжело работать над карьерой любого из проигравших.

Так что выбор соперника для недавно вернувшего себе пояса WBA, WBO и IBF, скорее всего, падет на обязательного претендента на последний титул Курбата Пулева.

К слову, если источники профильного издания говорят о намерениях Джошуа не просто отказаться от титула, а именно передать его претенденту, значит Хирн сумел договориться об этом с руководством Всемирной боксерской организации, ведь там очень хотели добиться боя Усик-Джошуа.