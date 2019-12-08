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Президент WBO обозначил дату боя Усик - Джошуа

13:00
От Джошуа требуют выхода на ринг против Усика - фото 1
От Джошуа требуют выхода на ринг против Усика

Сразу после вчерашней победы британца против Энди Руиса руководство Всемирной боксерской организации приступило к оказанию давления на Matchroom Boxing Эдди Хирна, который представляет чемпиона мира Энтони Джошуа.

На своей странице в Twitter глава WBO Франциско Валькарсель заявил, что Джошуа пора выполнять свои обязательства.

Джошуа в унылом бою одолел Руиса и вернул себе все пояса (ВИДЕО)

Имел в виду функционер именно выход на ринг британца против Александра Усика, который является обязательным претендентом на титул чемпиона от боксерской организации.

"Буря в пустыне закончилась. Начинается битва обязательств. Обязательный претендент от WBO - Александр Усик. Бой должен состояться в течение 180 дней", - подчеркнул Валькарсель.

Таким образом, Александр Усик и Джошуа должны провести бой до 4 июня 2020 года, но, скорее всего, этому не бывать. Джошуа выходить на ринг против украинца-дебютанта в супертяжах невыгодно. К тому же промоутер Эдди Хирн в случае проведения такого поединка окажется в проигрыше при любом его исходе. Судя по всему, британец просто откажется от пояса, а Усику придется сражаться за вакантный титул.

Что же касается следующего соперника Джошуа, им может стать болгарин Кубрат Пулев, который претендует на пояс IBF.

Хочет получить еще один шанс и Энди Руис, но без поясов он команде британца совсем не интересен. К тому же является весьма опасным соперником.

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Александр Усик бокс Спорт Энтони Джошуа Новости Украина
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