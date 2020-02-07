Усик и Чисора договорились о бое и назвали дату

Усик выйдет на ринг в апреле

Промоутер бывшего абсолютного чемпиона мира в крузервейте Александра Усика, который недавно перешел в супертяжи, объявил о следующем поединке украинца, который состоится в апреле.

Уже через пару месяцев Усик выйдет на ринг против британца Дерека Чисоры на O2 арене в Лондоне.

Фактически поединок можно считать отборочным перед чемпионским боем между победителем пары Джошуа - Пулев. Так что если Усик сумеет одолеть неслабого соперника, уже в этом году он сможет попытаться отобрать титул у обладателя пояса WBO.

"Рад сообщить, что Усик и Чисора договорились о проведении боя в апреле. - Поединок состоится на пару недель позже, чем мы планировали с самого начала. Мы будем проводить три потенциально крупных поединки в супертяжелом весе, которые пройдут в Великобритании", - подчеркнул промоутер украинца Эдди Хирн.

Впрочем, возможный бой Усика с Джошуа в ближайшее время выглядит совсем уж эфемерным, поскольку промоутеру совсем не выгодно сводить в поединке начинающего супертяжа с мировой звездой этого дивизиона. В таком случае Хирну будет крайне тяжело работать над карьерой любого из проигравших.

Напомним, в начале ноября Александр Усик объявил о своем согласии выйти на ринг против Чисоры, но уже через неделю вызов тому же спортсмену бросил новозеландец Джозеф Паркер. Впрочем, от последнего предложения команда британца решила отказаться.

Как известно, после своего успешного выступления в первом бою в супертяжах против Чаза Уиззерспуна, Усика определили на пятое место среди ведущих боксеров по версии WBC.