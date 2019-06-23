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Усик будет биться за титул абсолютного чемпиона в супертяжах

11:00
Усик может стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе - фото 1
Усик может стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе

Администрация WBO назначила еще даже не дебютировавшего в новом весе Александра Усика обязательным претендентом на титул. Причем украинцу предстоит сражаться сразу за все пояса.

Александр Усик собирался добиваться боя против британца, но карты ему спутала победа Энди Руиса.

Усик отказался от своего последнего чемпионского пояса

Теперь, когда стороны уже договорились о матч-реванше, обладатель пояса Всемирной боксерской организации будет вынужден выйти на ринг против украинца. Будет это Руис или Джошуа, не ясно, но это однозначно будет абсолютный чемпион мира в супертяжах.

Примечательно, что согласно рейтингу претендентом на чемпионство от WBO значится Диллиан Уайт, но бой перехватил Усик, поскольку статус абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе дает ему подобное преимущество.

Дебют же Усика в супертяжах состоится в сентябре этого года. Украинец выйдет на бой против Карлоса Такама.

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