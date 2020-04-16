Ураган обрушил конструкции киевского моста: Что известно?
Ураган обрушил конструкции киевского моста: Что происходит?
В четверг, 16 апреля, в Киеве пылевая буря обрушила временные конструкции Подольского моста.
Об этом написал замглавы КГГА Николай Поворозник в Facebook.
"Из-за сильного ветра упала часть временных конструкций лесов Подольского мостового перехода. Эти конструкции используют для выполнения работ по антикоррозионной защите металлоконструкций арки моста. Конструкции моста не пострадали, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
На данный момент уже выполняются работы по восстановлению временных конструкций лесов.
Напомним, 16 апреля по Киеву и окрестностям прокатилась пылевая буря. Местные власти предупреждают об опасности.
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