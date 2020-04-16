Ураган обрушил конструкции киевского моста: Что известно?

Ураган обрушил конструкции киевского моста: Что происходит?

В четверг, 16 апреля, в Киеве пылевая буря обрушила временные конструкции Подольского моста.

Об этом написал замглавы КГГА Николай Поворозник в Facebook.

"Из-за сильного ветра упала часть временных конструкций лесов Подольского мостового перехода. Эти конструкции используют для выполнения работ по антикоррозионной защите металлоконструкций арки моста. Конструкции моста не пострадали, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

На данный момент уже выполняются работы по восстановлению временных конструкций лесов.

Напомним, 16 апреля по Киеву и окрестностям прокатилась пылевая буря. Местные власти предупреждают об опасности.