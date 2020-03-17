Пандемия коронавируса Владимир Зеленский война на Донбассе

"Укрзализныця" отменяет пригородные электрички

Вчера, 23:00
"Укрзализныця" отменяет пригородные электрички - фото 1
"Укрзализныця" отменяет пригородные электрички

В среду, 18 марта, ПАО "Укрзализныця" отменяет пригородные электрички.

В Украине могут продлить карантин – МОЗ

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"С 12:00…18.03.2020 года Укрзализныця приостанавливает курсирование пригородных поездов. Большинство поездов завтра не двинутся по маршруту. Некоторые пригородные поезда проследуют по сокращенному маршруту, чтобы его завершить к 12:00. Просим слушать объявления диктора на вокзалах и читать объявления", - говорится в сообщении.

Напомним, с 18 марта прекращается междугородное транспортное сообщение в Украине. Наиболее проблематичной ситуация обещает быть в многомиллионном Киеве, где перестанет работать метро. Однако местные власти уже нашли решение этой проблемы. Подробнее обо всем вы узнаете здесь.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Укрзализныця поезд Новости Украина карантин
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Зеленский обратился к украинцам за рубежом – ВИДЕО - фото 1
Зеленский обратился к украинцам за рубежом – ВИДЕО
Вчера, 22:13
В Украине удвоилось количество зараженных коронавирусом - фото 1
В Украине удвоилось количество зараженных коронавирусом
Вчера, 20:52
Оккупанты Крыма закрывают границу с Украиной: Что известно? - фото 1
Оккупанты Крыма закрывают границу с Украиной: Что известно?
Вчера, 19:46
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Легендарный корабль "Черкаси" - символ борьбы - фото 1
Историческая драма "Черкаси": Память с привкусом боли
01 марта, 19:25
Чечня диктует свою волю - фото 1
Чеченский бумеранг: Как имперская политика аукнулась России
23 февраля, 18:30
Дело Ричарда Джуэлла - большой фильм от мастера - фото 1
Дело Ричарда Джуэлла: Рецензия на новый фильм Клинта Иствуда
21 февраля, 20:00