"Укрзализныця" отменяет пригородные электрички

"Укрзализныця" отменяет пригородные электрички

В среду, 18 марта, ПАО "Укрзализныця" отменяет пригородные электрички.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"С 12:00…18.03.2020 года Укрзализныця приостанавливает курсирование пригородных поездов. Большинство поездов завтра не двинутся по маршруту. Некоторые пригородные поезда проследуют по сокращенному маршруту, чтобы его завершить к 12:00. Просим слушать объявления диктора на вокзалах и читать объявления", - говорится в сообщении.

Напомним, с 18 марта прекращается междугородное транспортное сообщение в Украине. Наиболее проблематичной ситуация обещает быть в многомиллионном Киеве, где перестанет работать метро. Однако местные власти уже нашли решение этой проблемы. Подробнее обо всем вы узнаете здесь.