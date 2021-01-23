Український фейсбук святкує перемогу над недалекою тіктокершою: Тримайте трохи зради

Di.rubens прогнала біса, але справа не в цьому

Блогер Вадім Фульмахт рефлексує з приводу нещодавнього холівару з приводу недолугою тіктокерши. Читайте мовою оригіналу.

Украинский фейсбук празднует победу над глупой киевской тиктокершей с миллионами подписчиков, которая «любит Россию»: бренды испуганно разрывают контракты с тиктокершей, в информационный бой вступило даже минобороны. То ли еще будет.

Даже в моей ленте, зачищенной от профессиональных торговцев патриотизмом, очень много комментариев на эту тему. Зацепило вполне взрослых людей, обычно не склонных обсуждать подобные срачи.

Впрочем, я видел в ленте и одинокие предложения игнорировать чепуховый скандал, не помогать девочке превратиться на хайпе в суперзвезду типа Шария для малолеток.

Предложения вполне здравые, кстати говоря. Их, разумеется, никто не услышит. Потому что срач между «своими» и «чужими» это суть соцсетей.

Но вернемся к тому, почему люди не прошли мимо? Я вижу в этом интересную сетевую дихотомию: либо покарать эту дуру, либо понять и простить, третьего не дано. Т.к. понимать и прощать дуру мы не хотим, следовательно, нужно покарать. Верно и обратное: те, кто предлагают не карать, автоматически считаются предлагающими понять и простить.

Но это ошибка. Я даже не предлагаю обсуждать эту ситуацию с правовой точки зрения: в правовом государстве мы должны защищать право на мнение, пока человек не нарушает закон, а любить Россию в тик-токе не запрещено (это отдельная тема).

Поэтому, как обычно, предлагаю смотреть на вещи с рациональной позиции «Взрослого» (а не «Родителя»). Скажите честно: кто из вас глубоко разбирается в тик-токе и его трендах? Я, например, об этом понятия не имею (и не горю желанием разобраться).

Ок, первый раунд вы выиграли: бренды разорвали контракты, но как на эту историю отреагирует аудитория тик-тока, вот что важно. Вы это понимаете? Думаете, что подростки запомнят урок в том виде, как вы этого хотите? Сильно сомневаюсь.

И самое худшее, что может произойти, если эта аудитория наглухо закроется от вас и назло сумасшедшим из фейсбука решит, что быть патриотом Украины «не секси». И не надо морщиться. Вы же любите выражение: вам шашечки или ехать? Это как раз тот случай.

Самое очевидное следствие – этих подростков подберет Шарий. И тогда мы поговорим, кто кого наказал. Симптоматично, кстати, что и в ненавистной России назревает конфликт с тик-током. И с тем же уровнем топорности: ща мы этих малолеток уроем. Еще неизвестно, кто кого уроет в долгосрочной перспективе.

Поэтому я думаю, что иногда промолчать и ничего не делать намного лучше, чем делать фигню. И это не значит – понять и простить. Но точно не противопоставлять себя «глупым детишкам» и помогать Шариям.