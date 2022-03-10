Українська армія зупинила наступ російських загарбників

Курник не рятує окупантів від смерті / ЗСУ

10 березня російські загарбники зупинені на всіх напрямках Силами оборони України. Окупанти зазнали великих втрат і були нещадно биті.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Фейсбуці.

Згідно з оперативною інформацією станом на 12:00, на Поліському напрямку російські війська продовжують утримувати населені пункти Поліське, Кухарі, Бородянка, Андріївка, Мотижин, Гореничі, Буча, Демидів. Ворог намагається відновити боєздатність підрозділів, що понесли значні втрати, здійснює перегрупування та не відмовляється від задуму блокування Києва із заходу та південного заходу. Не виключається підготовка та проникнення диверсійно-розвідувальних груп противника в Київ під виглядом евакуйованих жителів окупованих населених пунктів.

Силами оборони України відбито спробу форсування противником річки Ірпінь в районі населеного пункту Мощун, противника відкинуто, населений пункт звільнено.

На Миколаївському напрямку ворог намагається закріпитись по населених пунктах Лупарево, Правдино, Благодатне, Новогригорівка, Калинівка, Киселівка, Першотравневе, Олександрівка, Бургунка, Береслав, Таврійськ.

На Кримському напрямку зафіксовано посилення угруповання противника батальйонною тактичною групою зі складу 336-ї окремої бригади морської піхоти балтійського флоту збройних сил рф.

На всіх напрямках противника зупинено Силами оборони України, успіху він не має, намагається втримати зайняті рубежі та позиції.

Як особливість, ворог, з метою введення в оману підрозділів Сил оборони України, почав позначати себе жовтою стрічкою на рукаві. Проте, для ідентифікації приналежності до зс рф жовта стрічка також кріпиться на ногу, зауважили у Генштабі ЗСУ.