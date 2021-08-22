День Независимости Володимир Зеленський Карантин в Україні Війна на Донбасі Досьє

Українці повернулися з Афганістану - їх привіз військовий літак

10:54
Зустріч у Києві - фото 1
Зустріч у Києві / ОП

Літак з евакуйованими з Кабула українцями вранці 22 серпня приземлився у Києві. Окрім громадян України, на його борту також були іноземці.

До України евакуйовані прилетіли близько 6:50. Тоді в Києві приземлився військовий транспортник Іл-76 МД.

В аеропорту їх зустрічали міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Літак Повітряних сил ЗСУ евакуював з Афганістану 83 особи, зокрема 31 українця, а також громадян інших держав. На батьківщину повернулися 12 українців з військової бази. Також були врятовані іноземні журналісти та громадські діячі, які попросили про допомогу», - повідомили в ОП України.

Українці були авакуйовані з охопленого громадянською війною Афганістану.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новини Украина Афганистан Андрей Ермак Дмитрий Кулеба
Дзеркало Тижня
Другое на тему
Святійший у Києві - фото 1
До України прибув Вселенський партріарх
Вчера, 11:15
Олексій "Каратєль" Данілов - фото 1
Україна ввела санкції проти російських агентів Шарія, Гужви та інших
20 августа, 19:13
Lexus vs флагшток - фото 1
У Херсоні на Lexus чиновника впав 70-метровий флагшток, встановлений до Дня Незалежності
20 августа, 18:09
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Все почалося задовго до барикад - фото 1
Далі польоту стріли. Чому не варто перебільшувати значущість серпневого путчу
19 августа, 11:15
Лучшие песни Кузьмы Скрябина - фото 1
Кузьма Скрябин: Лучшие песни и клипы легенды
17 августа, 15:30
Биография Богдана Ступки - уже часть истории - фото 1
День памяти Богдана Ступки: биография и цитаты знаменитого актера
22 июля, 14:30