Українці повернулися з Афганістану - їх привіз військовий літак

Зустріч у Києві / ОП

Літак з евакуйованими з Кабула українцями вранці 22 серпня приземлився у Києві. Окрім громадян України, на його борту також були іноземці.

До України евакуйовані прилетіли близько 6:50. Тоді в Києві приземлився військовий транспортник Іл-76 МД.

В аеропорту їх зустрічали міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Літак Повітряних сил ЗСУ евакуював з Афганістану 83 особи, зокрема 31 українця, а також громадян інших держав. На батьківщину повернулися 12 українців з військової бази. Також були врятовані іноземні журналісти та громадські діячі, які попросили про допомогу», - повідомили в ОП України.

Українці були авакуйовані з охопленого громадянською війною Афганістану.