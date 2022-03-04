Українці починають бойкотувати Coca-Cola через любов цього шмурдяку до Путіна
У той час, коли весь цивілізований світ об'єднується навколо України, а бізнес йде з Росії через її нелюдську агресію, у корпорації Coca-Cola вирішили інакше.
Глобальна корпорація Coca-Cola офіційно заявила, що не буде йти з Росії й залишиться там працювати попри геноцид, який влаштували росіяни проти українців.
Відповідь не забарилась - українці влаштували у соцмережах обструкцію Coca-Cola та нагадали корпорацію її співпрацю з нацистами.
4 березня до них приєднався великий бізнес.
Мережі супермаркетів Varus (Novus) та Fozzy Group (Сільпо) знімають з продажу продукцію Coca-Cola, Fanta, Sprite та інші.
Сподіваємось, що це лише початок і незабаром до бойкоту прихильників геноциду приєднаються не лише українців, але й інші народи нашої планети.
Зазначимо, що Coca-Cola має великий завод у Броварах під Києвом, де й виробляє свою продукцію.