Україна залишається у "зеленому" списку ЄС для подорожей попри рекордну смертність

Безвіз працює. Досі

Українці досі можуть вільно подорожувати до країн Євросоюзу – рада ЄС вирішила не виключати Україну з безпечного списку країн, для яких кордони більшості європейських держав лишаються відкритими.

Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Юзвяк у твітері.

Він уточнив, що «ситуація моніториться і пізніше, цього тижня, можуть надійти й нові пропозиції».

Окрім того, Рада ЄС рекомендувала відкрити кордони для несуттєвих подорожей із Аргентини, Намібії, Перу й Колумбії. Це рішення носить рекомендаційний характер. Слідувати йому чи ні – кожна європейська країна вирішує самостійно.

Зазначимо, 21 жовтня Мальта заборонила в’їзд подорожувальникам із України через високий сплеск захворюваності на COVID-19. Заборона поширюється і на вакцинованих українців.

Наразі в Україні сплеск захворюваності й мало не щодня в країні нові рекорди смертності.