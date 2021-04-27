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Україна висилає консула окупантів з Одеси

19:02
Одним окупантом менше - фото 1
Одним окупантом менше / РІА "Новості"

Український МЗС дзеркально відповів на рішення Росії вислати українського дипломата. Консула генерального консульства РФ в Одесі оголошено небажаною особою для перебування на території України. "Дипломат" країни-окупанта повинен покинути Україну до кінця дня 30 квітня.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку з оголошенням 26 квітня МЗС Російської Федерації співробітника посольства України в Москві персоною non grata. Розглядаємо такий крок як продовження розгорнутої в РФ антиукраїнської кампанії і черговий прояв недружніх дій проти співробітників дипломатичних установ України", - йдеться в повідомленні пресслужби МЗС.

При цьому в МЗС повністю виключають "голослівні звинувачення про те, що оголошений персоною non grata український дипломат нібито займався діяльністю, несумісною з дипломатичним статусом".

"Співробітник посольства України в Москві не здійснював ніяких дій, які виходили б за межі його дипломатичних і консульських функцій", - акцентують в МЗС України.

Рішення МЗС Росії грубо порушує Віденську конвенцію про дипломатичні зносини 1961 року, Віденську конвенцію про консульські зносини 1963 р. і постійну дипломатичне практику.

Росія оголосила персоною non grata співробітника Посольства України в Москві, він повинен виїхати з країни до кінця дня 30 квітня. Вербальна нота була направлена в українське посольство.

Пізніше в МЗС повідомили, що готуються оголосити про висилку російського дипломата у відповідь на дії Москви відносно співробітника українського посольства.

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