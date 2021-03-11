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Україна вирішила націоналізувати "Мотор Січ"

18:06
Україна повертає своє - фото 1
Україна повертає своє / Офіс президента

У четвер, 11 березня, відбулося засідання РНБО, на якому була прийнята низка важливих рішень.

Рада національної безпеки й оборони на сьогоднішньому засіданні ухвалила рішення про повернення ПАТ «Мотор-Січ» у державну власність. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за результатами засідання.

«Йдеться про підприємство «Мотор-Січ» у Запоріжжі. На сьогодні ухвалено відповідне рішення. Згідно з цим рішенням, підприємство «Мотор-Січ» буде повернуто українському народові, буде повернено у власність української держави у законний, конституційний спосіб найближчим часом», - сказав Данілов.

Запорізьке підприємство "Мотор Січ" спеціалізується на розробці, виробництві, ремонті та обслуговуванні газотурбінних двигунів для літаків та вертольотів, а також промислових газотурбінних агрегатів.

"Мотор Січ" перебувала у приватних руках - підприємством у 90-і заволоділа родина Богуслаєвих. У 2019 році вони вирішили продати завод, який виконує не лише цивільні замовлення, але й віськові, а також задіяний у космічних програмах, китайським бізнесменам. Угоду будло укладено, але під тиском США українська влада її заблокувала.

Нині ж було знайдено соломонове рішення.

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УНИАН
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