Володимир Зеленський Карантин в Україні Війна на Донбасі Досьє

Україна вийшла з третьої хвилі пандемії коронавірусу

13:07
Перемога? - фото 1
Перемога? / Пресслужба МОЗ

Принаймні, так стверджують чиновники.

Україна вийшла з третьої хвилі пандемії коронавірусу, констатував міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Про це він написав на сторінці у Facebook.

Відзавтра в Україні не залишиться жодного "червоного" регіону - цієї п'ятниці має бути ухвалене рішення про виведення з "червоної" зони Сумської області.

Степанов зазначив, що лікарі щодня з жахом повідомляли нові подробиці перебігу південноафриканського штаму вірусу й складність лікування та одужання.

"На превеликий жаль, на цій ковідній війні не обійшлося без втрат. Третя хвиля забрала найбільше життів проти перших двох. Адже величезна кількість хворих спровокувала велику кількість смертей. Вірусу було байдуже кого забирати – чи молодого чоловіка 37-ми років, який вів правильний спосіб життя й займався спортом, чи літніх людей", - написав він.

За даними міністра, вірус перші тижні розвивався шаленими темпами: найпіковішими періодами були кінець березня та початок квітня. Окремо він зазначив про дефіцит кисню - не витримували навіть потужності Львівського хімічного заводу.

"На піку епідемії в лікарнях були 44 тисячі пацієнтів, які перебували на кисневій терапії. А ще рік тому потужності всієї країни складали всього 3,5 тисячі ліжок", - нагадав голова МОЗ.

Степанов закликав дотримуватися маскового режиму й зауважив, що "жодні шашлики на травневі свята не вартують життя і здоров'я".

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Максим Степанов Карантин в Україні Новини Украина
УНІАН
Другое на тему
Багаті багатіють - фото 1
Forbes Україна назвав 100 найбагатших українців
Вчера, 14:11
США не залишить Україну на самоті з агресором - фото 1
До Києва прибув Держсекретар США - він пообіцяв Україні підтримку
Вчера, 13:04
Жадоба фраєра погубила (с) - фото 1
Порошенко за допомогою офшорів скуповував витвори мистецтва
05 мая, 09:21
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 18:15
Чернобыль сейчас - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 18:20
Почему произошел взрыв на ЧАЭС? - фото 1
Почему произошла авария на ЧАЭС: Простые ответы на сложные вопросы
26 апреля, 12:04