Україна не починає війну, але завжди стоїть до останнього: Президент звернувся до нації
Президент України звернувся до співгромадян / Офіс Президента
Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців, в якому розповів про небезпеку, що нависла над державою.
Звернення Зеленського до українського народу. Головні тези
- Біля наших державних кордонів сконцентровано чималу кількість російських військ. Росія називає це навчанням, весь світ― шантажем. [Нас це хвилює]. Російська Федерація [...] створює всі передумови для ескалації.
- Чи хоче війни Україна? Ні. Чи готова вона до неї? Так. Чи буде Україна в разі чого себе захищати? Завжди. Україна не починає війну першою, але Україна завжди стоїть до останнього.
- Варто тричі подумати, чи треба довіряти експертам з інтернету, «надійним» джерелам ЗМІ, інсайдам анонімних телеграм-каналів.
- Чи потрібно нам боятися? Ні. Бо Україна-2021 дуже відрізняється від України-2014.
- У нас є армія та неймовірні захисники. Вони мають якісне оснащення та зброю, цінний досвід, мужність, високий бойовий дух, готовність дати відсіч будь-кому та максимально доступно пояснити, що прохід, проїзд чи проліт нашою землею небажаним гостям — заборонений і неможливий. Вони [не мають] страху й невіри.
- Суспільство готове до масової волонтерської мобілізації, воно все віддасть, все знайде і все привезе. Вдень, уночі, в спеку й мороз.
- Ми — нація військових, лікарів, науковців, інженерів, конструкторів, айтішників, архітекторів, будівельників, фермерів, художників, музикантів, поетів. І ми — нація творців, а не руйнівників. І ми не знищуємо інші землі й народи. Але це не означає, що ми дамо знищити себе.
- Ми маємо підтримку міжнародних партнерів. Я говорив з лідерами Сполучених Штатів Америки, Франції, Німеччини, Великої Британії, Туреччини, з Президентом Ради Європи і Генсеком НАТО. Вони — на нашому боці. Готові підтримувати нас фінансово.
- Готовий зустрітися з Путіним на Донбасі. Україна і Росія, попри спільне минуле, по-різному дивляться в майбутнє. Ми — це ми. Ви — це ви. Прозвучала пропозиція зустрітися на лінії розмежування, щоб максимально точно побачити і зрозуміти ситуацію. Я готовий піти ще далі і запропонувати вам зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна
Звернення Володимира Зеленського щодо ситуації на кордонах України:
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