"Укравтодор" анонсировал поборы с дальнобойщиков: за пользование бездорожьем

Укравтодор хочет заставить владельцев фур платить за проезд

В несколько раз перегруженные из-за патологической жадности фуры начисто разбивают украинские автомобильные дороги. Чиновники восстанавливают их откровенно хреновым асфальтом, и так по-новой. Этот круговорот денег в стране действует испокон веков, но ситуация начала налаживаться в 2015-м.

Со вступлением в силу закона "О децентрализации" местные власти многих городов совершили небывалый прорыв в ремонте и строительстве дорог, тем не менее, во многих регионах деньги традиционно разворовали, а нечестивых дальнобоев с превышением допустимого веса гонять не стали.

Поэтому даже качественные трассы по-прежнему приходят в негодность в небывало короткие сроки.

Теперь же проезд на украинских трассах или по бездорожью с этим гордым названием может стать для водителей большегрузов платным.

Об этом в интервью изданию "Интерфакс Украина" заявил глава Укравтодора Славомир Новак, который также выразил надежду на то, что нардепы к концу года примут закон об автоматическом весогабаритном контроле на дорогах.

Уже к октябре первые шесть пунктов контроля Weight-in-Motion компания запустит на подъездах к Киеву, а всего по стране чиновники хотят оборудовать до сотни точек со взвешиванием фур.

Что же касается оплаты, то ее введение может всерьез улучшить ситуацию с дорогами:

- Четвертая часть глобальной интеллектуальной транспортной системы Украины - это tolling, то есть сбор уплаты с большегрузного транспорта за проезд по дорогам Украины. Введение сбора будет серьезным законодательным изменением для Украины, который существенно улучшит состояние дорог в стране. Существует европейский принцип: фуры, особенно те, которые зарабатывают на перевозках, должны больше платить за проезд по дорогам.

Получится ли у Новака заставить дальнобойщиков подлистывать за проезд или хотя бы придерживаться норм нагрузки на дорожные покрытия, узнаем в ближайшее время. Впрочем, многие подобные инициативы заканчивались лишь внедрением очередных поборов с коррупционными схемами.