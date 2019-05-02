Украинское СМИ пожалело сепаров из Одессы– ФОТО

Украинское СМИ пожалело сепаров из Одессы– ФОТО

Интернет-СМИ dtp.kiev.ua пожалело одесскиих сепарастистов, сгоревших в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года

Трагедия в Одессе 2 мая 2014 года: Одному из оправданных фигурантов пробили голову

https://beztabu.net/novosti_t4952

Пост с "соболезнованиями" СМИ разместило в Facebook. А дальше по тексту.

"Одесса. Пять лет без справедливости. Помним и ждем наказания для палачей. 48 погибших за другую позицию, за права говорить на родном языке и чтить своих героев".

Каких таких "палачей"? Тех, кто защищали нашу независимость? Тех, что не допустили язвы "русского мира"? И кто запрещал "протестующим" говорить на русском?

Сбрендили ребята, не иначе. Большинство комментаторов подумало о том же и начало наставлять dtp.kiev.ua на путь истинный. Кто-то даже начал писать жалобы неумолимому "Миротворцу"…

Кончилось все тем, что пост удалили и написали новый, извинительный.

"5 лет назад произошли трагические события в Одессе. Выражаем соболезнования родственникам и друзьям погибших. Насчет неудачного текста, скопированного в спешке из ленты раннее, я удалил тот пост, мы категорически не поддерживаем сепаратизм и радикальные явления, приводящие к жертвам среди населения. Наша круглосуточная работа на благо страны является лучшим доказательством нашей позиции. Буду рад ответить на адекватные вопросы по делу, спасибо!".

Журналисты "Без табу" решили проверить и пробить первоначальный текст издания на уникальность. И что сказать? Ни в Facebook, ни в Google аналогичных формулировок больше никто не допускал.

И тут напрашивается два заключения: 1. Нам нагло лгут. 2. Работники dtp не проверяют смысловое содержание текста перед публикацией.

Тут уж выводы делайте сами.