Нардепам позволят скрывать внебрачных детей - Шабунин

Нардепам позволят скрывать внебрачных детей - Шабунин

Народные депутаты Украины зарегистрировали законопроект, который позволит чиновникам не декларировать имущество несовершеннолетних детей, не проживающих с ними в одном доме.

Об этом написал глава ЦПК Виталий Шабунин в блоге УП.

"Главная цель законопроекта ("О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения субъектов, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства" - прим. ред.) разрешить не декларировать имущество несовершеннолетних детей, не проживающих с родителями-декларантами. И дело здесь даже не в коррупции, потому что в случае пользования / управления этим имуществом, декларировать его все равно придется. Дело в нежелании кого-то из авторов засветить в декларации внебрачных детей. Чтобы не позориться только этой нормой, ее спрятали среди других изменений", - заявил Шабунин и сделал соответствующие выводы.

"Много важных законопроектов в повестку дня не попадают. Ну, потому что они важны всего-навсего для выживания "людишек" или развития государства, а здесь о "моральном" комфорте депутатов идет речь. Кстати, если кому-то из журналистов интересно, кто из авторов стесняется прославиться своими похождениями, это не сложно вычислить", - отметил глава ЦПК.

Напомним, сын нового шефа Налоговой ездит на Porsche Macan и живет в квартире, про которую не помнит.