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Украинский товарный бетон международного качества

21:58
Украинский товарный бетон международного качества - фото 1

Если говорить о товарном бетоне, то тут строительный рынок Украины демонстрирует самое широкое разнообразие торговых марок.

И в то же время даже в нем выделяется "Бетон от Ковальской", который очень популярен у потребителей благодаря непревзойденному качеству и высокому уровню изготовления продукта. Так, товарный бетон, который выпускается под этой торговой маркой, имеет более полутора тысяч разнообразнейших рецептур, а количество выпускаемых смесей просто поражает - оно достигает почти пяти миллионов кубометров в год.

Достигаются такие показатели, в частности, благодаря оборудованию, которое позволяет выпускать бетон бескомпромиссного качества на мировом уровне. Производство соответствует международным стандартам экологичности и безопасности, все цеха и полигону оборудованы в соответствии с современными требованиями.

Кажется, что технология изготовления товарного бетона очень проста - и все-таки наладить производство в таких масштабах, как удалось известному бренду, на самом деле очень сложно. Но благодаря полному циклу производства, контролю специалистов и другим важным моментам удалось достичь очень впечатляющих цифр.

Качество готовой продукции тщательно контролируется - она проверяется в лаборатории, в том числе и на соответствие экологическим нормам, что очень важно. И все это не просто слова - есть гарантии и сертификаты, которые подтверждают этот факт.

При этом цена остается доступной, что стало возможным благодаря модернизации произведственных мощностей и единому управлению Бетон производится бесперебойно.

"Бетон от Ковальской" предлагает заказать:

  • любое количество бетона
  • любую марку сырья для строительства.

Все заказы будут доставлены точно в ту дату и время, которые оговаривались с менеджером. Доставка в компании всегда своевременна, а ценовой вопрос и тут решается полностью в пользу клиента.

Если строительная компания в Украине хочет получить бетон по отечественным ценам, но при этом соответствующий мировым стандартам качества, то ей следует обратиться в "Бетон от Ковальской". Производитель предлагает действительно идеальную комбинацию стоимости и качества, причем благодаря широте ассортимента способен удовлетворить действительно любой спрос.

Стоит ли экономить на товарном бетоне? Это хороший вопрос с достаточно очевидным ответом. Компания «Бетон от Ковальской» точно знает, что не стоит.

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