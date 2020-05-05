Украинский суд признал Будапештский меморандум международным договором

В ОАСК вынесли вердикт о Будапештском меморандуме

24 апреля служители Фемиды из Окружного админсуда столицы постановили считать принятый в Будапеште в 1994-м году меморандум о гарантиях независимости, суверенитета и границ Украины международным договором. Это значит, что наша страна может вернуть себе ядерное оружие.

В постановлении ОАСК, которое сегодня было опубликовано в Едином реестре судебных решений, сказано, что действие меморандума, в соответствие с нормами права, может быть прекращено в случае нарушения его другими сторонами.

А поскольку русские напали на Украину, хотя обязались ее защищать, а другие подписанты договора - американцы и британцы - не отправили своих бойцов боронить границы от агрессоров, официальный Киев имеет право объявить мемонардум недействительным.

Иск в суд подал руководитель общественной организации "Открытая Украина" Станислав Батрин, который потребовал установить факт бездействия Министерства иностранных дел Украины, которое не вносит Владимиру Зеленскому предложение о созыве консультаций стран - подписантов Будапештского меморандума.

По словам активиста и согласно постановлению суда, целью Будапештского меморандума было противодействие угрозам территориальной целостности и политической независимости Украины, а сам документ полностью соответствует термину "международный договор", определенном в законодательстве Украины.

Тем не менее, в выполнении исковых требований общественной организации служители Фемиды отказали, поскольку наезжать на МИД и Зе команду им не с руки. Впрочем, главным в решении суда все же является не это, а тот факт, что при должной политической воле страны Украина может объявить о восстановлении своего ядерного потенциала. Хотя это выглядит совершенно невероятным при мирных намерениях Владимира Зеленского и его команды.