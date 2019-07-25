Россия сняла свой "Чернобыль". Но получилось не очень - ВИДЕО

Россия сняла свой "Чернобыль" - русский ответ Голливуду оказался клюквой

После выхода "Чернобыля" от HBО, в России разгорелась жесткая дискуссия о событиях 30-летней давности. В общем, сериал там мало кому понравился. Поэтому, не выдержав несовершенство мира, русские подготовили ответ. Но что-то пошло не так….

Отметим, что точной даты выхода русского сериала о Чернобыли пока нет. Зато есть трейлер.

Знакомьтесь, трейлер "Чернобыль: Russian version":

Ну как, посмотрели ? Многие комментаторы тоже оценили и дали сему опусу заслуженную оценку.

Справедливы ли отзывы? Ответ краток: да.

"Чернобыль" курильщика vs "Чернобыль" HBO

Снимая свой сериал, HBO реконструировали события тех лет буквально во всем: сама хронология, детали быта, натурализм. Да, фильм не лишен определенных огрехов, но поверьте, их куда меньше, чем в русском "ответе",

Одним словом: халтура сквозит везде, причем настолько сильно, что съёмочная группа даже не потрудилась изготовить разные номера для советских машин.

Одинаковые номера на рзных машинах - фейспалм из трейлера русского "Чернобыля"

А вот так выглядят больные лучевой болезнью.

Актер Игорь Петренко переигрывет даже с закрытыми глазами

А уж от основы сюжета и вовсе можно потерять дар речи: коварные агенты ЦРУ буквально перед трагедией заявились в Припять… ради ЧАЭС.

Намек понятен? "Это все американцы!". И мыло! Вас ждет уйма мыла с неправдоподобными криками, ахами и охами.

И для пущего сравнения, гляньте еще раз трейлер HBO.

Видите разницу?

СССР, победобесие и Россия

После интронизации Владимира Путина, в России вновь возник запрос на образ "сильного и справедливого СССР". С тех пор любая критика Союза воспринимается в штыки. Для примера, возьмем две исторические картины последних лет - "Праздник" Кирилла Серебрянникова и "Братство" Павла Лунгина.

Первый фильм ярко демонстрирует зажранность советской элиты в блокадном Ленинграде. Российским властям это очень не понравилось. И немудренно, ведь в карикатурных образах героев "Праздника" она увидела себя. А потому авторы фильма были подвергнуты жесточайшей травле.

Кадр из к/ф "Праздник"

Схожая ситуация сложилась и с "Братством", который рисует яркую и в то же время безобразную картину Афганской войны. Фильм в кинотеатрах-то показали, но, как и водится у "русской интеллигенции", воспринят он был вовсе не на ура.

Напомним, 1+1 назвал русских в Чернобыле от HBO "своими". Разгорелся дикий скандал