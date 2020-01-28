Украинский корабль из-за халатности экипажа остановил судоходство на Дунае

Из-за украинского судна на грани бедствия оказались 15 кораблей

Днем во вторник, 28 января, на Дунае в северной части Болгарии произошло ЧП с участием идущего под украинским флагом судна. Из-за инцидента все судоходство по реке оказалось заблокированным.

Как утверждают в Морском агентстве Болгарии, инцидент произошел в районе города Белене. Украинское судно cело на мель из-за того, что экипаж не соблюдал ограничения глубины.

Корабль, который в итоге застрял, прошел по воде с осадкой в 23 дециметра, тогда как максимально допустимое значение составляет 22.

В итоге судно начало терпеть бедствие, а на помощь ему пришли 15 проходящих по близости кораблей. Но в итоге они так же застряли, из-за чего судоходство по Дунаю оказалось заблокированным.

С какими грузами в трюмах находятся попавшие в катастрофу суда, неизвестно. Если хотя бы часть из них перевозила нефтепродукты, экология Дуная может находиться в опасности.

- Капитан украинского судна будет оштрафован за несоблюдение ограничения глубины, - отметили представители болгарских властей. Когда река будет открыта для судоходства, еще неизвестно.

В данный момент на месте ЧП работают спасатели, а результаты ущерба, которую нанес экипаж и Болгарии, и компаниям-перевозчикам, и заказчикам грузов, пока неизвестны. С учетом того, что Дунай - транспортная артерия для перевозки нефтепродуктов и зерна, цифры могут достигать нескольких миллионов евро.