Украинский голкипер Лунин может перейти в "Боруссию"

По сообщению Fichajes.net, «Боруссия» Дортмунд интересуется вратарём мадридского «Реала» Андреем Луниным.

"Шмели" сейчас идут на втором месте турнирной таблицы чемпионата Германии с 21 очком и отставая от лидирующей "Баварии" всего на один пункт. Основным голкипером "Боруссии" является Грегор Кобель. В текущем сезоне он пропустил 14 мячей в девяти матчах Бундеслиги, два поединка проведя на ноль.

Лунин уже давно задумывается об уходе из мадридского клуба. СМИ сообщали, что в летнее трансферное окно 2022 года 22-летний украинец будет запрашивать трансфер из "Реала". Учитывая эту информацию, можно предположить, что речь идёт о полноценном переходе в немецкий клуб, а не об аренде.

Лунин не выходил на поле в официальных матчах с 20 января 2021 года. Проведя два сезона в "Реале", украинец защищал ворота всего в одном поединке Кубка Испании. Являясь игроком мадридцев, он выступал в аренде за "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо".

В "Реал" Андрей перешёл из луганской "Зари" в 2018 году. Его действующий контракт истекает в 2024-м.

В уровне сборных Лунин играл за юношескую и молодёжную команды Украины и в 2019 году стал чемпионом мира (U-20). С 2018-го Андрей получает вызовы во взрослую сборную.