Украинских моряков освободят? Путин дал ответ

Украинских моряков освободят? Путин дал ответ

Президент РФ Владимир России прокомментировал переговоры по освобождению украинских моряков.

Климкин объяснился перед Зеленским. За моряков

https://beztabu.net/novosti_t4952

Отвечая на вопросы СМИ в Осаке (Япония), главарь России заявил следующее:

"Мы спокойно, в рабочем режиме, этот вопрос решим. У нас есть вопросы по некоторым людям, задержанным в Украине. Здесь кроме моряков... они исполняли приказ, и всё. Мы отдаём себе в этом отчет. Но они нарушили российский закон. Поэтому нужно спокойно, в рабочем режиме с этим разобраться”

Отметим, что такая позиция российской стороны напрямую противоречит вердикту трибунала ООН.

Правда, Россия полагает, что ООН не уполномочена решать такие вопросы.

"Этот случай в Керченском проливе не является подсудным для этой судебной инстанции. В этом состоит позиция России. Конечно, полномочия суда просто не распространяются на эту ситуацию", - заявил ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленсий рассказал, что скажет Путину при встрече. Если кратко, то…