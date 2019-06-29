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Украинских моряков освободят? Путин дал ответ

15:27
Украинских моряков освободят? Путин дал ответ - фото 1
Украинских моряков освободят? Путин дал ответ

Президент РФ Владимир России прокомментировал переговоры по освобождению украинских моряков.

Климкин объяснился перед Зеленским. За моряков
https://beztabu.net/novosti_t4952
Климкин объяснился перед Зеленским. За моряков

Отвечая на вопросы СМИ в Осаке (Япония), главарь России заявил следующее:

"Мы спокойно, в рабочем режиме, этот вопрос решим. У нас есть вопросы по некоторым людям, задержанным в Украине. Здесь кроме моряков... они исполняли приказ, и всё. Мы отдаём себе в этом отчет. Но они нарушили российский закон. Поэтому нужно спокойно, в рабочем режиме с этим разобраться”

Отметим, что такая позиция российской стороны напрямую противоречит вердикту трибунала ООН.

Правда, Россия полагает, что ООН не уполномочена решать такие вопросы.

"Этот случай в Керченском проливе не является подсудным для этой судебной инстанции. В этом состоит позиция России. Конечно, полномочия суда просто не распространяются на эту ситуацию", - заявил ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленсий рассказал, что скажет Путину при встрече. Если кратко, то…

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Владимир Путин Атака в Керченском проливе Новости
УНН
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