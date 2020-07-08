На Львовщине священник торговал оружием: Его схватила НПУ - ФОТО

На Львовщине священник торговал оружием: Его схватила НПУ - ФОТО

Во Львовской области священник торговал оружием. Его задержала полиция.

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

"Правоохранители установили, что мужчина в собственном доме организовал оружейную. В декабре 2018 г. его задерживали за незаконное обращение с оружием. Согласно приговору суда, мужчина признан виновным в совершении уголовных преступлений и приговорен к 5-ти годам лишения свободы. Однако, на основании ст. 75 Уголовного кодекса Украины, он был освобожден от отбывания наказания с испытанием. Поэтому, чтобы не попасть в поле зрения полицейских, при покупке пистолетов и отправки по почте "товара" мужчина использовал фиктивные анкетные данные", - говорится в сообщении.

Как уточняет источник, при обыске у священника и его клиентов правоохранители изъяли 8 пистолетов, ружье, 15 магазинов, 6 глушителей, 165 патронов, светошумовые гранаты и другие элементы оружия.

На данный момент решается вопрос о задержании 48-летнего жителя Львовской области в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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