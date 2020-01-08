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Украинские эксперты вылетают в Иран – Зеленский

17:40
Украинские эксперты вылетают в Иран – Зеленский - фото 1
Украинские эксперты вылетают в Иран – Зеленский

В среду, 8 января, украинские эксперты вылетят в Иран для расследования обстоятельств гибели лайнера "МАУ".

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в Facebook.

"Завершилось внеочередное заседание правительства. Сегодня вечером в Иран вылетает наш самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы. Среди них - представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и «Международных авиалиний Украины", - заявил гарант и раскрыл главную цель группы.

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"Все они будут привлечены к расследованию, идентификации и репатриации тел украинский, погибших в авиакатастрофе. Провожу постоянные консультации с нашими иностранными партнерами. Наш приоритет - установление истины и ответственных за эту страшную катастрофу", - отметил президент.

Украинские эксперты вылетают в Иран – Зеленский - фото 194012

Напомним, 8 января 2020 г. в Иране потерпел крушение украинский самолет "МАУ" с 176 людьми на борту, следовавший рейсом "Тегеран-Киев". В результате авиакатастрофы погибли граждане Ирана (71), Канады (73), Украины (11), Швеции (8), Афганистана (6), ФРГ (4) и Великобритании (3). На данный момент причины ЧП выясняются.

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Владимир Зеленский Иран Крушение рейса Тегеран-Киев Новости Украина
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