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Украинские айтишники-волонтеры создали замену российским программам для военных

19:00
В Украине создали приложение для срочников - фото 1
В Украине создали приложение для срочников

Многие служащие срочной службы ВСУ помогали оккупантам, не зная этого. Кремлевские террористы разработали кучу приложений для солдат для смартфонов, и подсовывают их нашим бойцам.

Обратили внимание на огромное количество "аппликух" российского производства, украинские айтишники-волонтеры.

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Выяснив, что выглядящие на первый взгляд безобидными программы, на самом деле собирают всю возможную информацию о бойцах, а также используются оккупантами в пропагандистских целях, программисты приступили к созданию альтернативы.

Украинские айтишники-волонтеры создали замену российским программам для военных - фото 185701

"Украинские срочники массово используют российские приложения, которые специально нацелены на эту группу военных. К примеру - ДМБ таймер, Счетчик ДМБ, ДМБ-дневник, Дембель неизбежен, Таймер дембеля и другие, - рассказал волонтер-разработчик проекта Владимир Пасика. - Эти программы помогают следить за проведенным в армии временем, показывают, сколько еще осталось до дембеля, но при этом передают геолокацию, все данные о перемещении бойца, его личные данные, фотографии и видео с телефона ФСБшникам".

Украинские айтишники-волонтеры создали замену российским программам для военных - фото 185700

В пятницу, 9 августа, в Google Play появилась украинская разработка "Джура", которая просто заменит предлагаемые русские приложения, но при этом информацию с телефонов бойцов врагу не передаст.

Украинские айтишники-волонтеры создали замену российским программам для военных - фото 185702

В описании проекта указано, что пользователь сможет и следить за временем, которое провел на службе, и отсчитывать оставшиеся в армии дни, а параллельно с этим - заливать фотографии и видео на сервер, а затем скачивать их на новый гаджет в случае поломки или потери старого.

Для того же, чтобы привлечь бойцов более активно перейти с российского ПО на отечественное, были созданы чаты для военных. Которые шифруют сообщения и не позволяют перехватывать их оккупантами.

Под каждый род войск предусмотрены различные темы, соответствующие подразделению, где служит пользователь.

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