Олег Гладковский Самопоміч Владимир Зеленский война на Донбассе

В Днепре полицейский спровоцировал масштабное ДТП и погиб

10:30
ДТП в Днепре унесло жизнь полицейского - фото 1
ДТП в Днепре унесло жизнь полицейского

Крупное ДТП зафиксировано в Днепре в субботу, 19 октября. К сожалению, без жертв не обошлось.

Как сообщает полиция Днепроптеровской области, инцидет произошел на Полтавском шоссе.

Виновником авариии стал полицейский, но не находящийся при исполнении. Он на своем авто Ford Fiesta выехал на встречку в районе перекрестка с ул. Белградской и спровоцировал лобовое столкновение.

В результате в ДТП попали четыре авто - машина полицейского, а также еще три автомобиля.

Виновник ДТП погиб на месте, двое человек - женщина и ребенок - доставлены в больницу.

К сожалени, это не единственное ДТП с траническим уходом и участием полицейского за сутки. В Николаевской области двое полицейских - Игорь Озеров и Сергей Афанасьев - на своем авто попали в ДТП. В результате первый погиб, а второй оказался в больнице.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Днепр ДТП Национальная полиция Новости События
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Гладковский будет сидеть, по крайней мене - выходные - фото 1
Гладковский арестован, но с возможностью откупиться
Вчера, 17:00
Сыроид принимает эстафету - фото 1
Самопоміч избрала нового лидера
Вчера, 15:30
Гвоздик vs Бетербиев - фото 1
Гвоздик - Бетербиев: Результат и видео боя (ВИДЕО)
Вчера, 08:56
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
17 октября, 22:05
Владимир Зеленский вручает удостоверение губернатору Куцому - фото 1
Черный ящик от Зеленского: Президент отдает Одесскую область Авакову
13 октября, 17:00
Этому городу таки нужен новый герой - фото 1
Джокер: Оскара этому господину
06 октября, 17:00
Загрузка...