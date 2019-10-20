В Днепре полицейский спровоцировал масштабное ДТП и погиб

ДТП в Днепре унесло жизнь полицейского

Крупное ДТП зафиксировано в Днепре в субботу, 19 октября. К сожалению, без жертв не обошлось.

Как сообщает полиция Днепроптеровской области, инцидет произошел на Полтавском шоссе.

Виновником авариии стал полицейский, но не находящийся при исполнении. Он на своем авто Ford Fiesta выехал на встречку в районе перекрестка с ул. Белградской и спровоцировал лобовое столкновение.

В результате в ДТП попали четыре авто - машина полицейского, а также еще три автомобиля.

Виновник ДТП погиб на месте, двое человек - женщина и ребенок - доставлены в больницу.

К сожалени, это не единственное ДТП с траническим уходом и участием полицейского за сутки. В Николаевской области двое полицейских - Игорь Озеров и Сергей Афанасьев - на своем авто попали в ДТП. В результате первый погиб, а второй оказался в больнице.