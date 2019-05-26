Украинцы могут получить китайскоговорящие кирпичи из-за санкций против Huawei

"Хуавэй" может не оправиться от удара

Полноценные санкции против китайского гранда, действующего в сфере телекоммуникаций, еще не вступили. Но акции Huawei продолжают стремительно падать вот уже второй месяц. Впрочем, репутационные потери сильнее прямого удара по инвестициям, поэтому китайская компания может и не выгрести.

Судя по всему, из мирового лидера по производству и продаже смартфонов, а также поставщика оборудования для 4G в страны третьего мира, 5G - в развитые государства и других агрегатов для обеспечения интернет-связи и телесигнала, Huawei превратится в лидера, но только не глобального, а манямирка.

К примеру, закупать продукцию у китайцев через какой-то месяц-другой могут всего-то пара стран. Нагнутая Пекином Россия, а также другие дружественные государства, которым наплевать на шпионаж.

Что же касается телефонов, то они у "Хуавэя", конечно, крутые, но превратятся в "кирпичи". И даже в случае оперативной разработки собственной операционной системы, возврат к тем же прибылям или хотя бы безубыточности будет уже практически невозможен. "Самсунги", к примеру, тоже быстро решали свои пролемы, отзывая целые партии "убийц айфонов" со взрывающимися батареями, лопающимися экранами и прочими проблемами, только вот убытки от подобных факапов были колоссальными.

Huawei же, наверняка, будет и дальше активно продавать свои смартфоны везде, где финансовая безграмотность ведет к повышению покупательной способности. В Украине, к примеру, где вместо покупки хорошего аппарата за те же деньги миллионы предпочитают купить в кредит смартфон за 20-30 тысяч, а затем поменять его через полгода, потому что "тупит". Вот за счет продаж таких вечно умирающих и живущих своей жизнью телефонов произведенные без сотрудничества с Intel, Qualcomm и Xilinx китайцы будут продаваться на наших рынках по бросовым ценам.

Кроме того, не исключены и более эпичные варианты развития событий в Украине. К примеру, многие работники сервисных центров утверждают, что после отключения Huawei от Android и включения новой ОС умершие телефоны смогут восстановиться. Но только на китайском. Дело в том, что бесчиленное множество смартфонов были проданы в компании Citrus, известной перегоном в Украину моделей китайских брендов, предназначенных для внутреннего рынка. А поскольку в "мозгах" таких аппаратов вообще нет понятия работы за границей, и обновятся они до местной прошивки.

Так что владельцы тысяч гаджетов, которые "не носят навязанное" могут сначала получить "кирпич", который трансформируется в "китайскоязычный кирпич". А все из-за того, что компартия сказала развиваться и шпионить.